В Екатеринбурге отец избил судью из-за оценок дочери-фигуристки

Отец одной из фигуристок избил судью Михаила Слободчикова из-за того, что был недоволен оценками своей дочери на соревнованиях в Екатеринбурге. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин.

«Один из родителей решил выместить свое недовольство работой судьи Михаила Слободчикова на соревнованиях по фигурному катанию. Родителя, видимо, не устроили те оценки, которые были выставлены его дочери», — заявил он.

Инцидент произошел 23 апреля во время тренировки. Пострадавшего судью были вынуждены госпитализировать. Уткин подчеркнул, что у Слободчикова болела и кружилась голова после избиения, однако сейчас арбитр чувствует себя хорошо.

Уткин также отметил, что Слободчиков уже подал заявление в полицию, а сама Федерация фигурного катания на коньках Свердловской области примет все необходимые меры уже после завершения проверки правоохранительных органов. Также он заявил, что отец фигуристки уже не в первый раз замечен за неподобающим поведением: во время соревнований он может прилюдно использовать нецензурную брань и громко высказывать недовольство оценками.

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