Стало известно, где могло находиться СВУ при взрыве машины в Балашихе

SHOT: СВУ во взорвавшейся в Балашихе машине могло быть заложено у задней двери

Самодельное взрывное устройство (СВУ), которое детонировало в легковой машине Volkswagen Golf в подмосковном городе Балашихе, могло быть заложено в районе задней двери с левой стороны. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на предварительные выводы экспертов, работающих на месте происшествия.

«Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил <...> Ярослав Москалик», — говорится в материале.

Авторы публикации не исключили, что одна из целей атаки — срыв российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Взрыв произошел в тот день, когда в столицу РФ с официальным визитом прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Легковой автомобиль Volkswagen Golf взорвался во дворе одного из жилых домов в Балашихе утром 25 апреля. Как пишут СМИ, причиной могла послужить детонация самодельного взрывного устройства.

Предварительно, пострадал один человек — 59-летний генерал министерства обороны РФ Ярослав Москалик. Мужчина получил тяжелые травмы, его спасти не удалось.

Ранее журналисты предложили, что за Ярославом Москаликом могли следить в течение нескольких месяцев.