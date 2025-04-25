Стало известно, где могло находиться СВУ при взрыве машины в Балашихе

Самодельное взрывное устройство (СВУ), которое детонировало в легковой машине Volkswagen Golf в подмосковном городе Балашихе, могло быть заложено в районе задней двери с левой стороны. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на предварительные выводы экспертов, работающих на месте происшествия.
«Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил <...> Ярослав Москалик», — говорится в материале.
Авторы публикации не исключили, что одна из целей атаки — срыв российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Взрыв произошел в тот день, когда в столицу РФ с официальным визитом прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.
Легковой автомобиль Volkswagen Golf взорвался во дворе одного из жилых домов в Балашихе утром 25 апреля. Как пишут СМИ, причиной могла послужить детонация самодельного взрывного устройства.
Предварительно, пострадал один человек — 59-летний генерал министерства обороны РФ Ярослав Москалик. Мужчина получил тяжелые травмы, его спасти не удалось.
Ранее журналисты предложили, что за Ярославом Москаликом могли следить в течение нескольких месяцев.