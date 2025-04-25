Генерал Москалик мог находиться под наблюдением перед гибелью

SHOT: погибший генерал Москалик мог находиться под наблюдением несколько месяцев

Погибший заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик, вероятно, находился под наблюдением несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что злоумышленники детально изучили его распорядок дня, включая время выхода из дома и возвращения. За несколько дней до инцидента к дому Москалика в Подмосковье подогнали автомобиль, который мог быть частью подготовки к теракту.

Предполагается, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Исполнитель, по одной из версий, наблюдал за местом происшествия с балкона соседнего дома. Расследование также рассматривает схожесть методов с делом генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего при аналогичных обстоятельствах. Тогда преступники использовали скрытую камеру для трансляции действий жертвы и синхронизации взрыва.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. Как пишет «Коммерсант», в результате взрыва погибли два человека.

Ранее стало известно, где был источник взрыва машины в Балашихе.