Жертвой взрыва авто в Балашихе стал высокопоставленный военный

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб военнослужащий, сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», когда мужчина проходил мимо «Гольфа», установленная в автомобиле бомба сдетонировала. Военнослужащий жил в этом же районе», — отмечается в сообщении.

Погибший — 59-летний генерал Минобороны РФ Ярослав Москалик, утверждает Baza. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, уточняет Life со ссылкой на Shot.

Взрыв автомобиля Volkswagen произошел в 10:40 в пятницу, 25 апреля. В этот момент генерал проходил мимо припаркованного Volkswagen Golf. Взрывной волной военнослужащего отбросило в сторону на несколько метров. На свою должность замначальника главного оперативного управления Генштаба Минобороны РФ Ярослав Москалик был назначен в 2021 году.

Ранее стало известно, кому принадлежит взорвавшийся в Балашихе автомобиль.