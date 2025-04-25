Москвичей предупредили об опасности мощной грозы 25 апреля

Желтый уровень погодной опасности начал действовать с полудня в столичном регионе из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Желтый уровень в Подмосковье объявлен с 12:00 до 21:00 и связан с ожидаемой в отдельных районах грозой», — сказал собеседник агентства.

В Гидрометцентре напомнили, что желтый уровень на прогностических картах символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

По прогнозу синоптиков, в течение дня воздух в Москве прогреется до +17°С, по области — до +18°С. Ветер прогнозируется западный и северо-западный со скоростью до 11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В ночные часы в столице и Подмосковье также не исключены местами небольшие осадки, а столбики термометров покажут до +4°С, по области температура может опуститься до нуля градусов.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что после необычного для апреля тепла в Москву неизбежно придет резкое похолодание, которое, однако, к майским праздникам сойдет на нет.

Ранее москвичей предупредили о «зарядах снега».