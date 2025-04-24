Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье на майские праздники

В этом году в период с 16 по 22 апреля Москва побила сразу шесть погодных рекордов. После необычного для этого месяца тепла неизбежно придет резкое похолодание, которое, однако, к майским праздникам сойдет на нет, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

После потепления в столичный регион с тыла придет холодный воздух с преобладанием северного или северо-восточного ветра. Это приведет к резкой смене воздушных потоков, из-за чего установится мартовская погода, отметила Позднякова.

С ней согласился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температурные качели — от минуса до рекордов по жаре — в Москве и Подмосковье в ближайшее время продолжатся.

К майским праздникам, вероятно, внезапное похолодание сойдет на нет – такой сценарий возможен в случае, если северный ветер сменится на западный или юго-западный. Причем на это время синоптики не прогнозируют осадки, поэтому в целом погода будет комфортной.

«Не исключено, что с 2 по 4 мая температура будет в пределах от +10 до +15 в светлое время суток. Возможно, что в один из дней воздух прогреется до +20», — заключила метеоролог.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что характерная для апреля погода вернется в Центральную Россию к концу текущей недели. По его словам, после аномального тепла температура воздуха опустится примерно на 15°C. Причем такую погоду не следует расценивать как похолодание – метеорологические условия в Центральной России всего лишь вернутся к апрельским нормам, подчеркнул Вильфанд.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и снег.