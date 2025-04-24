Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье на майские праздники

Метеоролог Позднякова: в столице к майским праздникам уйдет резкое похолодание
close
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В этом году в период с 16 по 22 апреля Москва побила сразу шесть погодных рекордов. После необычного для этого месяца тепла неизбежно придет резкое похолодание, которое, однако, к майским праздникам сойдет на нет, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

После потепления в столичный регион с тыла придет холодный воздух с преобладанием северного или северо-восточного ветра. Это приведет к резкой смене воздушных потоков, из-за чего установится мартовская погода, отметила Позднякова.

С ней согласился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температурные качели — от минуса до рекордов по жаре — в Москве и Подмосковье в ближайшее время продолжатся.

К майским праздникам, вероятно, внезапное похолодание сойдет на нет – такой сценарий возможен в случае, если северный ветер сменится на западный или юго-западный. Причем на это время синоптики не прогнозируют осадки, поэтому в целом погода будет комфортной.

«Не исключено, что с 2 по 4 мая температура будет в пределах от +10 до +15 в светлое время суток. Возможно, что в один из дней воздух прогреется до +20», — заключила метеоролог.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что характерная для апреля погода вернется в Центральную Россию к концу текущей недели. По его словам, после аномального тепла температура воздуха опустится примерно на 15°C. Причем такую погоду не следует расценивать как похолодание – метеорологические условия в Центральной России всего лишь вернутся к апрельским нормам, подчеркнул Вильфанд.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и снег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами