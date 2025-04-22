Стало известно, когда в Центральную Россию вернется апрельская погода

Характерная для апреля погода вернется в Центральную Россию к концу текущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, после аномального тепла температура воздуха опустится примерно на 15°C.

«В субботу (26 апреля. — «Газета.Ru»), по расчетам, ночная температура — +4–9°C, дневная — от +8°C до +13°C», — уточнил синоптик.

Как он сказал, такую погоду не следует расценивать как похолодание. Метеорологические условия в Центральной России всего лишь вернутся к апрельским нормам, пояснил Вильфанд.

До этого в Гидрометцентре РФ предупредили, что 22 апреля в Москве ожидаются кратковременный дождь и местами гроза. В городе прогнозируется облачная погода, при этом столбики термометров будут показывать от +22°C до +24°C. Скорость порывов ветра составит 5–10 м/с, а атмосферное давление достигнет отметки в 749 мм ртутного столба.

20 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что этот день стал самым теплым в истории Москвы. К полудню температура воздуха составила +24,4°C, что на 0,4°C больше по сравнению с прежним рекордом, зафиксированным в 1995 году.

Ранее жителям Центральной России рассказали о погоде в День Победы.