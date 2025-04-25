Синоптики предупредили москвичей о похолодании и «зарядах снега»

Май в столице начнется с заметного похолодания – температура будет ниже климатической нормы, установленной для этого времени, считает ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с RT она не исключила, что на Москву обрушатся «заряды снега».

Отметим, что уже на сегодня москвичам прогнозируют более холодную погоду, чем в предыдущие дни. Так, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Гидрометцентра. В Москве температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, по области – 13-18 градусов выше нуля, а ночью может упасть до 0.

Что касается погоды на дальнейшие дни, то, по словам Поздняковой, 29 апреля может незначительно потеплеть, но уже на следующий день возможны «заряды снега», а столичный регион накроет холодная волна.

Что касается погоды на майские праздники, то точный прогноз озвучить синоптик затруднилась, подчеркнув, что ситуация с погодой меняется каждые 12 часов.

«Однако совершенно точно можно сказать о том, что существенных осадков на 1 мая не ожидается, но и тепла тоже в первых числах мая не будет», — добавила она.

При самом позитивном сценарии в первые дни мая воздух в столице прогреется до 8-13 градусов тепла, что все равно будет ниже, чем обычно бывает в эти дни, заключила метеоролог.

Напомним, также она отмечала, что после необычного для этого месяца тепла в Москву неизбежно придет резкое похолодание, которое, однако, к майским праздникам сойдет на нет. Такой сценарий возможен в случае, если северный ветер сменится на западный или юго-западный. Причем на это время синоптики не прогнозируют осадки, поэтому в целом погода будет комфортной.

Ранее стало известно, когда в Центральную Россию вернется апрельская погода.