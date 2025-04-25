Стало известно, где был источник взрыва машины в Балашихе

Shot: источник взрыва Volkswagen в Балашихе был внутри авто

Источник взрыва автомобиля Volkswagen на парковке у многоэтажного дома в подмосковной Балашихе находился внутри самого автомобиля, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Об этом говорят результаты первичного осмотра автомобиля и характера повреждений. Сейчас рассматриваются две версии: заложенная СВУ и взрыв газового баллона, находившегося внутри», — отмечается в сообщении.

В результате взрыва полностью уничтожен кузов машины, возгорание потушили прибывшие на место пожарные.

Инцидент произошел утром 25 апреля. В момент взрыва рядом находился прохожий, ему выжить не удалось. Взрывной волной человека отбросило в сторону.

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