Стало известно, где был источник взрыва машины в Балашихе

Источник взрыва автомобиля Volkswagen на парковке у многоэтажного дома в подмосковной Балашихе находился внутри самого автомобиля, сообщает Life со ссылкой на Shot.
«Об этом говорят результаты первичного осмотра автомобиля и характера повреждений. Сейчас рассматриваются две версии: заложенная СВУ и взрыв газового баллона, находившегося внутри», — отмечается в сообщении.
В результате взрыва полностью уничтожен кузов машины, возгорание потушили прибывшие на место пожарные.
Инцидент произошел утром 25 апреля. В момент взрыва рядом находился прохожий, ему выжить не удалось. Взрывной волной человека отбросило в сторону.
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