Москвичам рассказали, когда завершится надвигающееся на город похолодание

Синоптик Шувалов: к майским праздникам похолодание в Москве должно завершиться

В предстоящие выходные в Москву вернется похолодание. Однако уже 1мая холода снова отступят, а температура воздуха начнет расти. Жителей столицы ожидают теплые праздничные дни без осадков, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В целом майские праздники в столице будут теплыми, исключением будет только 1 мая. Именно первого мая закончится похолодание, которое в полную силу развернется в выходные дни», — пообещал синоптик.

При этом 1 мая, по его словам, ожидается от +8 до +9 градусов. В последующие дни начнет постепенно теплеть – так, 2 мая уже прогнозируется +11…+13 градусов, а 3 мая +13…+15 градусов, что можно назвать «уверенно теплыми днями», подчеркнул Шувалов.

Что касается погоды на 9 мая, то точные прогнозы на этот день появятся позднее – ориентировочно 29-30 апреля, заключил синоптик.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что май в столице начнется с заметного похолодания – температура будет ниже климатической нормы, установленной для этого времени. Она также не исключила, что на Москву обрушатся «заряды снега».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье на майские праздники.