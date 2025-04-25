СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной произошедшего стал взрыв газового баллона. По его данным, в доме напротив выбило стекла в квартирах на первых трех этажах, всего шесть окон разбиты от осколков.

При этом Telegram-канал Baza заявил, что во взорванном в подмосковной Балашихе автомобиле была установлена бомба. Предварительно, она могла содержать в себе поражающие элементы.

Ранее стало известно, кому принадлежит взорвавшийся в Балашихе автомобиль.