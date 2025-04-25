Задержанный в Сочи румын признал, что передавал Украине данные о ПВО

Гражданин Румынии, которого задержали в Сочи по подозрению в работе на Украину, признал, что передавал Киеву информацию о российской ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел это на карте. Я послал ему эту информацию», — сказал мужчина на допросе.

По его словам, он вел беседу со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир.

25 апреля ФСБ сообщила о задержании румынского гражданина в Сочи. По данным следствия, подозреваемый собирал данные о системах ПВО летом 2024 года. Взамен украинская сторона пообещала предоставить ему безопасный выезд из России и оказать содействие во вступлении в Вооруженные силы Украины (ВСУ), уточнили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

24 апреля Федеральная служба безопасности РФ рассказала о предотвращении террористической атаки на нефтехимическое предприятие в Нижегородской области. По данным ведомства, диверсию собирались совершить двое выходцев из Средней Азии по заданию украинских специальных служб.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.