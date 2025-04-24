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В Нижегородской области предотвратили теракт на предприятии

В Нижегородской области предотвратили теракт и ликвидировали террористов
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Андрей Стенин/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила террористическую атаку на нефтехимическое предприятие, расположенное в Нижегородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

Террористический акт, как отмечается в сообщении, спланировали спецслужбы Украины. Они привлекли к операции двух выходцев из Средней Азии, являющихся приверженцами идеологии запрещенной в России международной террористической организации.

«Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения <...> террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности», — говорится в заявлении.

По данным ЦОС, при задержании диверсанты оказали российским силовикам вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ открыли ответный огонь, ликвидировав злоумышленников.

Впоследствии специалисты изъяли на месте происшествия два беспилотника, оснащенных боевыми частями, и огнестрельное оружие — пистолет Макарова и автомат Калашникова. Также в распоряжении силовиков оказались телефоны иностранцев, в которых были обнаружены их переписки с представителем спецслужб Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Ранее жителя Москвы осудили на 15 лет за совершение двух терактов по заданию украинских спецслужб.

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