Молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) признавал, что Украина и страны Евросоюза не смогут противостоять российской армии. Об этом заявил высланный из России молдавский шпион Дмитрий Руснак во время допроса в ФСБ, пишет RT.

«Мы когда разговаривали с ним много раз про войну, я не стеснялся говорить свою позицию открыто, он злился, но уважал, что я говорю открыто с ним. Я ему говорил: «Ну ты же понимаешь, что шансов нет?» Он говорит: «Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия вместе взятая не сможет противостоять русской армии», — раскрыл детали своего общения с Будановым Руснак.

23 апреля гражданина Молдавии Дмитрия Руснака выдворили с территории России из-за подозрений в шпионаже. В ФСБ уточнили, что он не прошел проверку на полиграфе. В ходе допроса Руснак признался, что по заданию украинцев должен был втереться в доверие российских спецслужб и собрать данные о действиях властей, а также специальных служб и их сотрудников.

Кроме того, в 2020 году Руснак помогал в налаживании контактов между Будановым и на тот момент кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. За сотрудничество Буданов помогал ему в реализации коммерческих проектов, также ему вручили госнаграду Украины за выполнение заданий.

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