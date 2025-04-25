В Грузии помиловали 33 заключенных

В Грузии указом президента Михаила Кавелашвили были помилованы 33 заключенных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы грузинского государства.

«Президент Михаил Кавелашвили в рамках своих полномочий по случаю Пасхи помиловал 33 осужденных. После выхода из мест лишения свободы помилованные получат возможность вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества», — указано в сообщении.

В январе Кавелашвили помиловал 613 осужденных после своей инаугурации. Отмечалось, что президент сделал это в связи с празднованием Крещения. При этом не уточняется, какой категории заключенных коснулось помилование.

До этого сообщалось, что к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Белоруссии планируют амнистировать почти 8 тысяч осужденных. Соответствующий законопроект уже внесли в парламент республики.

Ранее в Грузии указали на препятствие в отношениях с Россией.