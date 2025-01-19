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Президент Грузии помиловал 613 осужденных

Президент Грузии Кавелашвили помиловал 613 осужденных в честь Крещения
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Zhong Zhong/Global Look Press

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 заключенных после своей инаугурации. Об этом сообщается на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении говорится, что «помилованным была предоставлена возможность вернуться к своим семьям и вновь стать полноправными членами общества».

Отмечается, что президент помиловал осужденных в связи с празднованием Крещения. При этом не уточняется, какой категории заключенных коснулось помилование.

Накануне избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, отказывалась признавать итоги выборов и до последнего не соглашалась покидать Президентский дворец, но все же сделала это и присоединилась к протестующим. По словам Зурабишвили, уйдя с поста, она забрала с собой «легитимность и флаг».

Несколько тысяч сторонников встретили ее аплодисментами и направились к зданию парламента. Что известно о смене власти в Грузии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили.

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