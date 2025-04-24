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В Белоруссии к 80-летию Победы могут амнистировать 8 тыс. человек

В парламент Белоруссии внесен законопроект об амнистии к 80-летию Победы
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Белоруссии планируют амнистировать почти 8 тысяч осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко.

По поручению Лукашенко правительство Белоруссии внесло в парламент законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне».

«По предварительным расчетам, под амнистию подпадут почти 8 тыс. осужденных», — говорится в сообщении.

В частности, предлагается ранее несудимым лицам, достигшим 70-летнего возраста, и осужденным на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким.

В феврале стало известно, что власти Белоруссии помиловали трех заключенных, в том числе гражданина Соединенных Штатов. Утверждается, что граждане США были среди задержанных в 2020 году протестующих на митингах против итогов президентских выборов.

30 июля прошлого года Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, осужденного в республике за терроризм и приговоренного к высшей мере наказания. 30-летний Кригер был признан белорусским судом виновным по шести статьям уголовного кодекса, он обращался к белорусскому президенту с просьбой о помиловании.

Ранее в Германии возбудили дело против помилованного Белоруссией Кригера.

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