В Грузии указали на препятствие в отношениях с Россией

Вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии продолжает оставаться главным препятствием на пути к восстановлению полноценных отношений с Россией. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет РИА Новости.

«Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос — это оккупация грузинских территорий», — заявил Папуашвили.

По его словам, Тбилиси хочет увидеть конкретные шаги со стороны Москвы по этому вопросу.

11 апреля премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о желании страны восстановить отношения с РФ, несмотря на территориальные споры. Он отметил, что между странами на данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва имеют экономическое и торговое партнерство.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми государствами, которые хотят этого.

Ранее в МИД РФ выразили сожаление из-за того, что Грузия связывает восстановление отношений с РФ с Абхазией и Южной Осетией.