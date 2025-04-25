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Судья из РФ, скрывший американское гражданство детей, ушел в отставку

Mash: скрывший гражданство США у детей судья Юсупов платил налоги в Казахстане
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Shutterstock

Верховный судья Татарстана Ризван Юсупов, которого подозревают в том, что он скрывал, что его дети являются гражданами Соединенных Штатов, ушел в отставку по согласованию с Квалификационной коллегией судей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, Юсупов получит выходное пособие в 5 млн рублей и ежемесячную пенсию в 130 тысяч. Кроме того, выяснилось, что юрист — налоговый резидент Казахстана. Он стал налогоплательщиком, чтобы иметь возможность открывать счета в иностранных банках.

В марте Mash писал, что сын и дочь Юсупова появились на свет на территории США и получили гражданство этой страны по праву рождения. Однако при передаче соответствующей информации в ЗАГС, Юсупов и его жена указали, что роды прошли у них дома в Казани. В связи с этим в документах отсутствуют сведения о том, что сын и дочь судьи имеют американские паспорта.

В настоящее время в отношении жены и сына Ризвана Юсупова возбуждено уголовное дело о сокрытии информации об иностранном гражданстве. Более того, в телефоне сына нашли переписку, в которой он интересовался прохождением службы в американской армии.

Отмечается, что сам Юсупов пока не находится под следствием.

Ранее в Татарстане чиновник подал в отставку из-за сертификата на жилье семье мигрантов.

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