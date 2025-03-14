В Татарстане судья скрыл американское гражданство своих детей

Судья Верховного суда республики Татарстан Ризван Юсупов и его супруга Эльвира Юсупова скрыли американское гражданство своих сына и дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По информации журналистов, дети появились на свет на территории США и получили гражданство этой страны по праву рождения. Однако при передаче соответствующей информации в ЗАГС, Ризван Юсупов и его жена указали, что роды прошли у них дома в Казани. В связи с этим в документах отсутствуют сведения о том, что сын и дочь судьи имеют американские паспорта.

«Ризвана [Юсупова] после такого должны были лишить должности, но он по-прежнему работает», — говорится в материале.

Более того, 7 марта судье вручили благодарность от председателя регионального парламента Фарида Хайрулловича.

10 марта суд в Азербайджане отказался экстрадировать «золотую судью» Елену Хахалеву в РФ. Сотрудники правоохранительных органов республики задержали женщину в аэропорту Баку в конце января 2025 года, получив соответствующий запрос от российских властей. Причиной послужили предъявленные ей обвинения в мошенничестве и служебном подлоге.

Ранее сына российского судьи заподозрили в оправдании терроризма.