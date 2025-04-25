Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу в мае

С 1 мая в России пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности, ее размер будет зависеть от среднемесячного заработка и стажа работы. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, 2 мая вступит в силу закон от 21.04.2025 № 83-ФЗ, который наделит защитников Курской области статусом ветерана боевых действий, а также закон от 21.04.2025 № 89-ФЗ. Последний позволит признать иноагентами лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Кроме того, в стране введут уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсии и смогут привлекать к волонтерской деятельности на спортивных мероприятиях не только россиян, но и лиц без гражданства.

«Сотрудники ведомственной охраны получат право применять спецсредства и огнестрельное оружие для того, чтобы отразить атаку беспилотников еще на подлете», — добавили в сообщении.

Кроме того, с 25 мая в России создадут реестр неплательщиков алиментов, с 30 мая — ограничат упрощенные переводы без открытия банковского счета.

21 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого решение о призыве на срочную службу будет исполняться в течение года.

Ранее сообщалось, что в России социальных архитекторов хотят включить в закон о креативных индустриях.