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Решение о призыве в армию в России будет исполняться в течение года

Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого решение о призыве на срочную службу будет исполняться в течение года. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно пояснительной записке, нововведение затронет ситуации, когда решение о призыве было принято, но военнообязанного не отправили к месту прохождения службы. Теперь данное решение будет исполняться в течение года.

Помимо этого, после вступления закона в силу призывникам не нужно будет проходить повторное медосвидетельствование. Также документ предусматривает возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального назначения, а также в муниципальных районах и округах.

Несколькими часами ранее Путин подписал закон, в рамках которого участники боев, проходивших на прилегающих к зоне специальной военной операции территориях, смогут получить статус ветерана боевых действий. Этот статус будет предоставляться военнослужащим, уволенным в запас, войскам Росгвардии, сотрудникам органов принудительного исполнения, прокурорам и так далее.

Ранее Путин освободил от призыва добровольцев, воевавших более полугода.

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