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ВСУ избавились от своего офицера, который вел переговоры о сдаче в плен в Курской области

ВСУ ликвидировали своего офицера, обсуждавшего сдачу в плен в курском монастыре
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Telegram-канал Mash

Украинские военные ликвидировали своего офицера, который вел переговоры с российской стороной по поводу добровольной сдачи в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших единственное правильное решение [сдаться в плен]», — сказал собеседник агентства.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы России начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. По его данным, в монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

2 апреля военнослужащие группировки российских войск «Север» рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, превратив здание в удобную защищенную боевую позицию с толстыми стенами и подвалами. Российские военные подчеркнули, что украинские солдаты, не задумываясь, выполняют преступные приказы своего командования, для которого нет ни церкви, ни святынь — лишь власть и деньги. Поэтому ВСУ осквернили уже не одно святое место, оставляя за собой руины там, где на протяжении столетий стояли храмы, добавили бойцы «Севера».

Ранее ВСУ обвинили в продаже икон, украденных из монастыря в Курской области.

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