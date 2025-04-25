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Самолет с пассажирами потерпел крушение в 100 метрах от берега Таиланда

Легкомоторный самолет рухнул в воду вблизи побережья Таиланда
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Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

Легкомоторный самолет с пассажирами рухнул в воду примерно в 100 метрах от пляжа Ча-Ам в Таиланде. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, в результате произошедшего пять человек не выжили, еще один пассажир получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали. Информация о российских гражданах на борту самолета не уточняется.

На месте работают оперативные службы. Журналисты отметили, что из-за отдаленности места падения самолета спасателям трудно добраться до точки. Для проведения работ были привлечены дополнительные силы, уточнило Khaosod.

11 апреля легкомоторный самолет рухнул близ аэропорта Бока-Ратон в американском штате Флорида. По данным телеканала WPTV, причины крушения неизвестны. Число пострадавших в результате инцидента не уточнялось.

10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы. На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей.

Ранее в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет.

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