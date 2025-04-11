В США разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет рухнул близ аэропорта Бока-Ратон в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WPTV.
По данным журналистов, причины крушения пока неизвестны. Кроме того, пока выясняется число пострадавших в результате инцидента.
В настоящее время ближайшие к месту падения улицы перекрыты.
Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.
На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Личность пилота официально пока не подтверждена.
Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что в Польше продлили расследование смоленской авиакатастрофы.