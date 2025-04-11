В США разбился легкомоторный самолет

WPTV: легкомоторный самолет потерпел крушение рядом с аэропортом во Флориде

Легкомоторный самолет рухнул близ аэропорта Бока-Ратон в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WPTV.

По данным журналистов, причины крушения пока неизвестны. Кроме того, пока выясняется число пострадавших в результате инцидента.

В настоящее время ближайшие к месту падения улицы перекрыты.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Личность пилота официально пока не подтверждена.

Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Польше продлили расследование смоленской авиакатастрофы.