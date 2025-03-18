В Ленобласти упал вертолет

Mash на Мойке: в Волосовском районе Ленобласти упал вертолет

В Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам очевидцев, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку.

Согласно данным Mash на Мойке, экстренные службы подтвердили информацию о крушении вертолета. На месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения Ленинградской области.

В феврале в международном аэропорту Ставрополя вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил аварийную посадку на специально подготовленную пену. Перед этим воздушное судно частично потеряло управляемость.

В МЧС России заявили, что посадка вертолета санавиации прошла жестко, но без последствий. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что на борту были два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее 70-летний пилот потерпел крушение на самодельном самолете и остался в живых.