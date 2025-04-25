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Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема популярного препарата

Врач Дементьев: сосудосуживающие глазные капли могут привести к катаракте
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Shutterstock

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил, что сосудосуживающие капли для глаз могут вызвать проблемы со зрением. Об этом он рассказал в программе «О самом главном», выпуск которой опубликован на платформе «Смотрим».

Он подчеркнул, что если сосуды постоянно сужены, то у человека возникает привыкание к каплям.

Офтальмолог добавил, что бесконтрольное использование лекарства может привести к катаракте и глаукоме, что в дальнейшем повлияет на ухудшение зрения.

До этого врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский рассказал, что при возникновении сухости глаз, когда под рукой нет увлажняющих капель, можно использовать несколько методов и приемов для облегчения состояния. Среди них частое мигание, гимнастика для глаз, теплые компрессы, увлажнение помещения, использование чистой воды и наклон вперед.

Также кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Павлова рассказала, что выбор между очками и контактными линзами зависит от индивидуальных предпочтений человека. При этом оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что пора идти к офтальмологу.

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