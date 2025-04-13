Россиянам объяснили, как понять, что пора идти к офтальмологу

Зрение — главный инструмент взаимодействия с миром, но мы редко задумываемся о его уязвимости. По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,2 миллиарда человек на планете страдают от нарушения зрения, при этом 80% случаев можно было бы предотвратить. В России, по данным Росстата, проблемы диагностированы у 43,3% мужчин и 58,4% женщин, однако реальные цифры выше: многие люди годами не обращаются к специалистам, списывая симптомы на усталость или возраст. О том, как распознать тревожные признаки, «Газете.Ru» рассказала Елена Корнилова, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления профессионального развития «Джонсон & Джонсон».

Снижение остроты зрения редко происходит внезапно. Чаще это постепенный процесс, который человек замечает лишь тогда, когда привычные действия — чтение, вождение, работа за компьютером — становятся испытанием.

«Многие пациенты годами адаптируются к нечеткому зрению, не подозревая, что коррекция зрения могла бы избавить их от дискомфорта», — отмечает врач.

Первый признак — текст «уплывает» из фокуса. Если для чтения сообщений в телефоне или документов приходится отодвигать экран на расстояние вытянутой руки, это может быть признаком пресбиопии — возрастной дальнозоркости. Она развивается после 40 лет, от чего никто не застрахован.

Второй — сумерки становятся врагом. Ухудшение зрения в условиях слабого освещения — тревожный симптом. Если в полутьме стало тяжело делать то, для чего раньше не требовалось много света, стоит записаться на диагностику.

Третий — головная боль. Постоянное напряжение глаз при попытках сфокусироваться на тексте или мониторе нередко приводит к спазмам и мигреням.

«Это частая жалоба офисных сотрудников, которые долго игнорируют необходимость коррекции зрения. Еще один тревожный сигнал — желтые пятна на изображении, когда глаза устали», — подчеркнула эксперт.

Четвертый — мир двоится. Дополнительные тени вокруг контуров предмета — характерный симптом астигматизма, как правило связанного с неправильной формой роговицы или хрусталика, который может проявляться как вблизи, так и вдаль, создавая ощущение «размытости» контуров.

«В темное время суток у людей с астигматизмом источник света может выглядеть не как одно светящиеся пятно, а растягивается в полосы — будто на фотографии, сделанной с длинной выдержкой», — пояснила врач.

Пятый — слезы без причины. Покраснение, сухость и слезотечение — не всегда следствие аллергии или усталости. Иногда так глаза реагируют на перенапряжение, вызванное нечетким зрением.

Шестой — ошибки в оценке расстояний. Спотыкание на ровном месте, трудности с парковкой автомобиля или определением глубины ступенек — признаки нарушения пространственного восприятия, которые могут быть связаны с изменениями в зрительной системе.

Седьмой — солнце — источник дискомфорта. Повышенная чувствительность к яркому свету, которой раньше не наблюдалось, — повод проверить зрение. Этот симптом иногда сопровождает как возрастные изменения, так и воспалительные процессы.

Способность видеть на близком расстоянии — динамический процесс, который меняется с возрастом. Хрусталик теряет гибкость, мышцы ослабевают, а роговица деформируется под воздействием внешних факторов.

«Коррекция зрения с помощью очков или контактных линз не восстанавливает способность хорошо видеть, но помогает качественно справляться со зрительными нагрузками, правильно подобранные средства коррекции улучшают качество повседневной жизни», — отметила она.

Первое правило сохранения зрения — регулярные проверки у офтальмолога, даже при отсутствии жалоб, не реже одного раза в год. Второй шаг — отказ от самодиагностики.

«Не пытайтесь подобрать очки или линзы самостоятельно — это может усугубить проблему», — предупреждает эксперт.

Важно помнить: современная офтальмология предлагает решения, адаптированные к разным образам жизни. Коррекция зрения — не лечение, а способ вернуть комфорт, будь то работа за компьютером, вождение или чтение.

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