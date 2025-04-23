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Названы способы увлажнить глаза без капель

Врач Маляцинский: есть шесть способов увлажнения глаз без использования капель

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Saif Sajid/Shutterstock/FOTODOM

При возникновении сухости глаз, когда под рукой нет увлажняющих капель, можно использовать несколько методов и приемов для облегчения состояния. Среди них частое мигание, гимнастика для глаз, теплые компрессы, увлажнение помещения, использование чистой воды и наклон вперед, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

«Первый способ: попробуйте осознанно чаще моргать. Мигание помогает распределять слезы по поверхности глаза и улучшает увлажнение. Выполняйте простые упражнения для глаз: смотрите на удаленный объект (примерно на шесть метров) в течение 20 секунд, затем переведите взгляд на что-то ближнее. Это поможет расслабить зрительные мышцы и немного увлажнить глаза. Мягко вращайте глазами, а затем моргните несколько раз для расслабления. Используйте теплые компрессы: нагрейте чистую ткань или полотенце в горячей воде, отожмите его так, чтобы оно было теплым, но не обжигающим. Накройте глаза на несколько минут. Это поможет расслабить мышцы и может способствовать улучшению слезоотделения», — объяснил врач.

Также важно увлажнить воздух в помещении, если это возможно. Используйте увлажнитель воздуха или просто положите миску с водой рядом с источником тепла. Избегайте сильного ветра и кондиционированного воздуха, которые могут вызывать дополнительно сухость глаз.

«Также можно использовать воду. Промойте глаза чистой, теплой водой, чтобы удалить возможные раздражители и облегчить сухость. Убедитесь, что вода чистая. Или наклонитесь немного вперед и закройте глаза на несколько минут. Это может помочь создавать небольшой резервуар для слез и улучшить их распределение. Если сухость глаз станет частой проблемой, рекомендуется обратиться к врачу-офтальмологу, чтобы исключить серьезные заболевания. А также старайтесь соблюдать режим работы за компьютером — делайте перерывы, чтобы минимизировать напряжение глаз», — заключил врач.

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