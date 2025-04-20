Образовательные учреждения Шуи в Ивановской области вернутся к обычному режиму работы

Все образовательные учреждения города Шуя в Ивановской области возвращаются к обычному режиму работы после перевода на дистанционный формат из-за атак БПЛА 16 и 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

В публикации отмечается, что все образовательные учреждения города начнут работать в обычном режиме с 21 апреля.

Утром 16 апреля Шуя подверглась атаке беспилотников. В результате пострадали два человека. В городе прошла частичная эвакуация. Граждан выводили из высших учебных заведений, школ и больниц.

17 апреля сообщалось, что Шую снова атаковали украинские дроны, сообщал Telegram-канал SHOT. По рассказам местных жителей, в начале четвертого ночи в городе раздалось не менее пяти мощных взрывов, слышались звуки стрельбы. Предположительно, было сбито несколько воздушных целей.

Администрация Шуи сообщила об опасности атаки дронов. Власти призвали горожан не выходить на улицу, не подходить к окнам, по возможности спуститься на нижние этажи здания. Занятия в школах будут проводиться в дистанционном режиме.

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.