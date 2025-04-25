В Крыму сообщили о массовой атаке украинских дронов

Жители Крыма сообщили о многочисленных взрывах и звуках работы средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за массового налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на города полуострова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«После полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки», — рассказали каналу крымчане.

По предварительным данным, последствий на земле нет. Официальной информации по поводу атаки дронов пока не было.

24 апреля в период с 21:40 до 22:30 по мск российские средства ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа: пять беспилотников были уничтожены над Крымом и два — над Белгородской областью.

В ночь на 24 апреля системы ПВО сбили более 80 украинских БПЛА. По данным ведомства, 45 дронов уничтожили в небе над республикой Крым. В Белгородской и Курской областях сбили по 10 беспилотников, а в Воронежской области — восемь. Еще два дрона перехватили в столичном регионе, по четыре — в Липецкой, Брянской и Нижегородской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили дрон «Лисица» как бомбардировщик для удара по Татарстану.