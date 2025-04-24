ВСУ нашли новое применение беспилотнику А-22 «Лисица»

ВСУ впервые использовали беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика во время атаки на Елабугу в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, дрон сбросил 100-килограммовую авиабомбу ФАБ-100 на территорию одного из промышленных предприятий, однако боеприпас не сработал.

После инцидента с территории предприятия были срочно эвакуированы более 1500 человек. Этот случай стал первым в ходе спецоперации, когда «Лисица» использовалась не как дрон-камикадзе, а как носитель авиационного вооружения. Также отмечается, что беспилотник А-22 имеет впечатляющую дальность полета — свыше двух тысяч километров.

Накануне жители города Елабуга в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов. По его словам, временные ограничения ввели с 12:10 мск.

Ранее российские системы ПВО за сутки уничтожили более 200 дронов ВСУ.