В регионах РФ за ночь сбили более 80 украинских беспилотников

Более 80 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были ликвидированы в небе над регионами РФ в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») уничтожены и перехвачены 87 <...> беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 45 дронов сбили в небе над республикой Крым. В Белгородской и Курской областях уничтожили по 10 беспилотников, а в Воронежской области — восемь. Еще два БПЛА перехватили в столичном регионе, по четыре — в Липецкой, Брянской и Нижегородской областях.

23 апреля Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА в небе над городом Елабуга, расположенным в республике Татарстан. В материале уточнялось, что украинские войска пытались атаковать регион с помощью беспилотников UJ-22 Airborne. На этом фоне в ряде местных аэропортов были введены временные ограничения на работу.

Telegram-канал «Типичная Елабуга» опубликовал видео, на котором запечатлен момент падения сбитого в Татарстане дрона. Кадры предоставил один из жителей республики.

Ранее украинские БПЛА атаковали детский сад и магазин в Брянской области.