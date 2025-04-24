ВСУ попытались атаковать Крым и Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 21:40 до 22:30 по московскому времени пять беспилотников были уничтожены над Крымом и два — над Белгородской областью.

В ночь на 24 апреля системы ПВО сбили более 80 украинских БПЛА. По данным ведомства, 45 дронов уничтожили в небе над республикой Крым. В Белгородской и Курской областях сбили по 10 беспилотников, а в Воронежской области — восемь. Еще два дрона перехватили в столичном регионе, по четыре — в Липецкой, Брянской и Нижегородской областях.

В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жительница села Мокрая Орловка Грайворонского округа попала в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, украинские дроны повредили пять частных домов в селе, а еще один был уничтожен пожаром. Село Мощенное в том же округе так же подверглось ударам ВСУ: повреждения получили дом и автомобиль.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили дрон «Лисица» как бомбардировщик для удара по Татарстану.