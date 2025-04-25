Авиакомпании Турции разрешили сдавать билеты без штрафов

Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

В Pegasus подчеркнули, что пассажиры внутренних рейсов с вылетом из Стамбула или прилетом в город смогут бесплатно поменять дату вылета на рейсы в течение недели или обменять билет на билет без определенной даты. Сделать это можно до вечера пятницы, 25 апреля.

В Turkish Airlines и Ajet рассказали, что до 7 мая принимают заявки от пассажиров рейсов, которые приземляются или вылетают из Стамбула. Авиакомпании пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.