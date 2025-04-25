В Турции прокомментировали мощность произошедшего землетрясения

Энергия, выброшенная землетрясением магнитудой 6,2, которое произошло накануне в Стамбуле, превышает 30 килотонн в тротиловом эквиваленте (ТНТ). Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на отчет турецкого департамента по делам ЧС (AFAD).

В ведомстве подчеркнули, что данный показатель примерно в четыре раза превышает энергию землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего в том же регионе 26 сентября 2019 года.

В департаменте добавили, что землетрясение ощущалось в радиусе 300 км от эпицентра. Повторные толчки должны ослабнуть и прекратиться в течение ближайших недель, говорится в публикации.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.