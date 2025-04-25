В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Также угроза атаки с воздуха объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

24 апреля «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под удар попали железнодорожная инфраструктура, а также завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

Удары наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, а также по Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областям. Военкоры назвали произошедшее одной из самых масштабных атак Вооруженных сил России на инфраструктуру противника.

Позже в Минобороны РФ подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты.

До этого в подполье сообщили об ударе российских военных по химзаводу в Павлограде, в результате которого пострадала значительная часть производственных мощностей предприятия. В подполье уточнили, что на химзаводе занимаются изготовлением твердого топлива для ракет Вооруженных сил Украины, а также производят начинку для кассетных боеприпасов.

Ранее военкор раскрыл детали одной из самых мощных атак по Украине.