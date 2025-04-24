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Подполье сообщило об уничтожении значительной части мощностей химзавода в Павлограде

Лебедев: ВС РФ уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«По предварительным данным сопротивления, уничтожена не вся, но значительная часть производственных мощностей. Удар по складу с готовой продукцией лишил противника существенной части ракет РСЗО, которые готовили к отправке на ЛБС (линию боевого соприкосновения. — «Газета.Ru»)», — уточнил Лебедев.

По данным подпольщика, на химзаводе в Павлограде занимаются изготовлением твердого топлива для украинских ракет, а также производят начинку для кассетных боеприпасов.

Он рассказал, что после удара Вооруженных сил (ВС) России на предприятие не пускали рабочих. По словам Лебедева, это значит, что «повреждено нечто очень секретное».

10 апреля Лебедев сообщил об ударах по военной базе и по цеху с продукцией для украинских войск в Киевской области. Подпольщик уточнил, что прилет был в Вышгородском и Броварском районах, в результате объекты получили значительные повреждения.

Ранее подполье сообщило об уничтожении офицеров и наемников ВСУ в Херсоне.

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