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В Белгородской области при атаке ВСУ погибла председатель избиркома

ЦИК: при атаке дрона ВСУ в Мокрой Орловке погибла председатель УИК Тимошенко
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Telegram-канал ЦИК России

Центральная избирательная комиссия России сообщила о гибели председателя участковой избирательной комиссии №513 Белгородской области Светланы Тимошенко в результате атаки беспилотника-камикадзе (FPV-дрона) со стороны Вооруженных сил Украины. Информация об этом опубликована на официальном Telegram-канале ЦИК.

ЦИК выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, осудив нападение на мирное население и подчеркнув, что подобные преступления не останутся безнаказанными.

«Сегодня, 24 апреля 2025 года, в результате атаки FPV-дрона ВСУ погибла Светлана Тимошенко, председатель УИК № 513 Белгородской области», — говорится в сообщении.

Тимошенко, избранная председателем УИК в 2013 году и отмеченная благодарностью ЦИК РФ, погибла в селе Мокрая Орловка 24 апреля 2025 года.

Сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что жительница села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области попала в больницу в результате атаки беспилотника ВСУ.

Ранее в Белгородском селе в результате атаки FPV-дрона на частный дом был ранен мирный житель.

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