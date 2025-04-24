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Храмовый комплекс Новый Иерусалим загорелся из-за атаки ВСУ

В Белгородской области загорелся храмовой комплекс после атаки ВСУ
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Telegram-канал Осторожно, новости

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возник пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим, расположенном в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС представитель комплекса, подтвердивший факт пожара после обстрела.

По словам очевидцев, местные жители пытаются самостоятельно справиться с огнем, однако повторные попытки атаки беспилотниками ВСУ существенно осложняют тушение пожара.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ пытаются нанести новый удар по объекту.

Заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко сообщил об отсутствии пострадавших в результате пожара в храмовом комплексе Новый Иерусалим.

«Люди все целы. Слава богу, никто не пострадал», — подчеркнул чиновник.

24 апреля в Белгородской области при атаке ВСУ председатель избиркома Светлана Тимошенко получила ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в Белгородском селе в результате атаки FPV-дрона на частный дом был ранен мирный житель.

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