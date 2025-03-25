Украинский дрон ударил по храму в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ ударил по храму в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области повредил купол храма Казанской иконы Божией Матери. Пострадавших нет, об сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области добавил, что три украинских беспилотника атаковали Шебекино - получили повреждения несколько машин, в административном здании предприятия повреждены окна.

На втором заводе окна выбило, также пробита кровля и посечен фасад, рассказал глава региона. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника получили повреждения несколько домов и уничтожена надворная постройка.

В Белгородском районе в селе Бессоновка возле автомобиля скорой помощи сдетонировал дрон — в результате поврежден кузов транспортного средства, уточнил Гладков.

Всего дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта, указал губернатор Белгородской области.

Село Поповка в Белгородской области удержали 25 российских военных, отразив атаку превосходящих сил ВСУ 24 марта. Как сообщил Telegram-канал Mash, в селе находились 10 российских солдат. После начала атаки к ним присоединилось подкрепление из 15 бойцов 128-й бригады. К вечеру украинские войска начали отступление, но артиллерийские обстрелы разрушили опорный пункт. Ночью ВСУ ввели в бой танк, а общее число атакующих достигло 150 человек.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.