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Economist вынес на обложку отсчет окончания срока президентства Трампа

Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа
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Nathan Howard/Reuters

Американский журнал Economist украсил обложку своего последнего выпуска изображением раненого и перевязанного орла, символизирующего Соединенные Штаты, с обратным отсчетом до завершения президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дональд Трамп уже причинил Америке серьезный ущерб. Сможет ли его революционный проект увенчаться успехом?» — такая подпись сопровождает обложку в официальном аккаунте издания в социальной сети Х.

На новой обложке журнал напоминает, что до конца президентского срока Трампа «остался всего 1361 день».

24 апреля в интернет-магазине президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стали продаваться тематические вещи с надписью «Трамп 2028», включая бейсболки. Приобрести фирменную красную бейсболку можно за $50. В качестве страны производства указаны США.

30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке.

Ранее рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня с начала его президентства.

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