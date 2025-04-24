В США начали продавать бейсболки с надписью «Трамп 2028»

В магазине Трампа появились бейсболки с надписью, намекающей на его третий срок

В интернет-магазине президента Соединенных Штатов Дональда Трампа теперь можно купить тематические вещи с надписью «Трамп 2028», включая бейсболки. Информация об этом появилась на соответствующем портале.

Приобрести фирменную красную бейсболку можно за $50. В качестве страны производства указаны США.

30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

При этом в конституции США существует запрет на переизбрание более чем на два срока, установленный 22-й поправкой. Однако многие эксперты указывают на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.