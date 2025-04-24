Минтранс решил установить воздушное пространство для гражданских дронов

В РФ хотят установить для гражданских дронов новый класс воздушного пространства

Министерство транспорта России разработало законопроект о введении нового класса воздушного пространства для гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – класса Н, с высотой полета до 150 метров. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает упрощенный порядок использования воздушного пространства для БПЛА класса Н: отсутствие эшелонирования, необязательность постоянной двухсторонней связи с органами управления воздушным движением, а также разрешенную максимальную скорость до 450 км/ч. Разрешение на полеты в этом классе не требуется.

Помимо этого, Минтранс предлагает организовать специальные маршруты для БПЛА в воздушном пространстве класса G (свыше 150 метров), шириной четыре километра.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии.

Ранее российский дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолет.