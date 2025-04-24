Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтранс решил установить воздушное пространство для гражданских дронов

В РФ хотят установить для гражданских дронов новый класс воздушного пространства
close
Shutterstock

Министерство транспорта России разработало законопроект о введении нового класса воздушного пространства для гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – класса Н, с высотой полета до 150 метров. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает упрощенный порядок использования воздушного пространства для БПЛА класса Н: отсутствие эшелонирования, необязательность постоянной двухсторонней связи с органами управления воздушным движением, а также разрешенную максимальную скорость до 450 км/ч. Разрешение на полеты в этом классе не требуется.

Помимо этого, Минтранс предлагает организовать специальные маршруты для БПЛА в воздушном пространстве класса G (свыше 150 метров), шириной четыре километра.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии.

Ранее российский дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами