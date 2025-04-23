Путин назвал один из главных факторов боевого успеха российской армии

FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии, говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что на фронт в прошлом году было поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов. В том числе на передовую ежедневно направлялись около 4 тысяч дронов, управляемых по системе виртуальной реальности FPV. При этом Путин подчеркнул, что этих средств поражения не хватает до сих пор. Поэтому Минобороны РФ совместно с предприятиями промышленности предпринимаются усилия по наращиванию производства вооружений.

«Уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены. Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», — отметил президент.

До этого помощник президента России Алексей Дюмин рассказал, что Минобороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды. Он отметил, что для ведомства это является стратегическим направлением.

Помощник Путина также сообщил, что выявлением и отбором проектов беспилотников, а также координацией работы занимается Народный фронт. Дюмин подчеркнул, что по приказу главы государства разработка БПЛА, их апробация и налаживание серийного производства должны проводиться в ускоренном порядке.

Ранее российские военные использовали в Одессе уникальные дроны.