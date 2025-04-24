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В Японии опровергли информацию о передаче спутниковых снимков Украине

Японский оператор iQPS сообщил, что не передавал спутниковые снимки Украине
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Depositphotos

Японский оператор спутников Institute for Q-shu Pioneers of Space (iQPS) не предоставлял военной разведке Украины спутниковые снимки. Об этом говорится в заявлении компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений», — отметили в iQPS.

22 апреля портал Intelligence Online писал, что Токио согласился передать Киеву разведывательные данные, полученные со спутников на орбите Земли. По информации журналистов, с соответствующей просьбой к японским властям обратилось Главное управление разведки министерства обороны Украины. Отмечалось, что Киев будет получать снимки и разведывательные данные от института iQPS. Последний имеет пять спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой.

В Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState сообщается, что сейчас спутниковыми снимками с Киевом делятся три европейские страны. Речь идет о Германии, Финляндии и Италии.

7 марта на Украине сообщили, что Maxar Technologies лишила украинскую армию доступа к своим спутниковым снимкам. В качестве официальной причины такого решения был назван «административный запрос». Позже компания разрешила продавать спутниковые снимки Украины.

Ранее в РФ оценили значимость американских разведывательных данных для Украины.

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