В Японии согласились предоставить Украине спутниковые снимки

Токио согласился передать Киеву разведывательные данные, полученные со спутников на орбите Земли. Об этом пишет портал Intelligence Online.

По информации журналистов, с соответствующей просьбой к японским властям обратилось Главное управление разведки министерства обороны Украины. Ожидается, что Киев будет получать снимки и разведывательные данные от института iQPS. Последний имеет пять спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой.

В Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState сообщается, что сейчас спутниковыми снимками с Киевом делятся три европейские страны. Речь идет о Германии, Финляндии и Италии.

Несмотря на это, украинским войскам сильно не хватает разведывательных данных, которые они получали от США до приостановки данного вида помощи. Причина заключается в том, что ни один из европейских операторов не способен предоставлять Украине спутниковые изображения такого же качества, как американские.

13 апреля издание The National Interest со ссылкой на эксперта по безопасности Брэндона Вайхерта сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы «Тобол» и «Калинка» являются настоящей угрозой для терминалов спутниковой связи Starlink на Украине. Как отметил специалист, эти системы позволяют Вооруженным силам РФ глушить спутниковые сигналы в обе стороны.

Ранее в Европе рассказали, смогут ли обеспечить Украине полный доступ к связи в случае отключения Starlink.