Бывший полковник СБУ (Службы безопасности Украины) Василий Прозоров заявил, что система управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заточена на разведывательные данные из США, а не Франции, а поэтому последняя не сможет компенсировать отказ Вашингтона от предоставления данных. Об этом Прозоров рассказал РИА Новости.

«Перестройка на французские методы (разведки) — все это время и деньги», — подчеркнул он.

По словам Прозорова, без данных американских спутников ВСУ не смогут эффективно использовать ракетные системы HIMARS и ATACMS, а также наблюдать за передислокацией российских войск в тылу, что серьезно скажется на возможностях внезапного наступления для ВС РФ.

Также военный отметил, что прекращение поставок ракет для американской системы ПВО Patriot на Украину существенно повысит частоту успешных ракетных ударов ВС РФ из-за значимости американского комплекса для украинской противовоздушной обороны.

Василий Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год. Он являлся подполковником СБУ в должности «старшего консультанта-эксперта».

До этого издание Daily Mail писало, что британские ракеты стали бесполезны для Киева без разведданных США.

Ранее FT писало, что у Украины имеется «план Б» после отказа США делиться разведданными с ВСУ.