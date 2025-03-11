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Американская аэрокосмическая компания разрешила продавать спутниковые снимки Украины

Forbes: американская Maxar разрешила продавать спутниковые снимки Украины
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Millennium Space Systems

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies разрешила продавать спутниковые снимки Украины. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на официального дистрибьютора фирмы на Украине.

Отмечается, что разрешения выданы только трем официально авторизованным государственным клиентам.

7 марта на Украине сообщили, что Maxar Technologies лишила украинскую армию доступа к своим спутниковым снимкам. В качестве официальной причины такого решения был назван «административный запрос».

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве писала, что США перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников по распоряжению космической разведки Пентагона. Речь идет о доступе к изображениям земной поверхности через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). При помощи этих данных украинские Вооруженные силы наводили артиллерию и выбирали приоритетные цели для ударов беспилотников.

Ранее в РФ оценили значимость американских разведывательных данных для Украины.

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