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Опрос: каждый второй россиянин устраивается на работу через друзей и знакомых

В редакции КП выяснили, что 50% россиян устраиваются на работу через знакомых
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ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Согласно опросу, проведенному kp.ru, каждый второй россиянин устраивается на работу через друзей и знакомых. При этом, как подчеркивают эксперты, нетворкинг и кумовство — разные вещи.

Как пояснила карьерный консультант Галина Бобкова, в современном понимании устройство на работу по знакомству в корне отличается от существовавшего ранее понятия «по блату».

«Если в первом случае задача — закрыть вакансию, то во втором — устроить своего человека, независимо от наличия вакантного места. При этом рекомендованного кандидата компания обязательно проверяет на профессиональные компетенции и деловые качества», — отметила эксперт.

Такой способ, по ее мнению, выгоден обеим сторонам. Работодатель получает сотрудника, за профессионализм которого поручился тот, кто его рекомендовал, а работнику не приходится откликаться на десятки предложений и ходить на множество собеседований.

Недавно «Авито Работа» и «Авито Team» провели исследование, результаты которого показали, что 51% работающих россиян связывают свои ожидания не с вертикальным ростом в карьере, а с расширением профессиональных навыков без необходимости занимать руководящие должности.

Респонденты отмечают, что горизонтальное развитие в карьере помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью, и при этом больше зарабатывать.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России.

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